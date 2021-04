Seduto al bar senza mascherina, locale chiuso per 5 giorni

(ANSA) - TERNI, 09 APR - Imposta ad un bar di Terni, in via precauzionale, la chiusura per cinque giorni, dopo che il titolare è stato sanzionato dai carabinieri per aver consentito ad un cliente di permanere all'interno del locale oltre il tempo consentito per l'acquisto da asporto, rimanendo seduto al tavolo senza indossare la mascherina.

La scoperta - spiega l'Arma - è avvenuta nell'ambito dei controlli svolti durante le festività pasquali da tutti i reparti della compagnia.

Durante le verifiche, a Stroncone, sempre i carabinieri hanno anche multato sei persone del posto, sorprese in gruppo nelle immediate vicinanze di un bar, senza indossare la mascherina e senza rispettare la distanza di sicurezza. Tutti sono stati sanzionati poiché fuori dall'abitazione senza giustificato motivo, oltreché per il mancato rispetto delle prescrizioni di tutela della salute.

Nel complesso da sabato a Pasquetta la compagnia di Terni ha svolto 51 servizi di controllo del territorio, impiegando 102 militari. Controllate 432 persone e 244 autovetture. "Nella grande maggioranza dei casi il comportamento dei cittadini è stato esemplare" spiega l'Arma, che non ha riscontrato alcun eccesso ma "un generico responsabile rispetto delle norme".

(ANSA).