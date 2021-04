ANSA-IL-PUNTO/ COVID: in calo ricoveri e positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 APR - Prosegue in Umbria il calo dei ricoveri e dei positivi al Covid. Secondo i dati giornalieri della Regione, aggiornati al 9 aprile, i ricoverati sono oggi 329, nove in meno di ieri, dei quali 43 (uno in meno) in terapia intensiva. I guariti sono 261, i morti quattro e 201 i nuovi contagi accertati nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi scendono da 4.334 a 4.270 (64 in meno).

La Regione Umbria e le associazioni delle farmacie pubbliche e private convenzionate, che lo scorso gennaio avevano stipulato un accordo per avviare la campagna di testing in farmacia con test antigenici rapidi gratuiti per la popolazione studentesca (alunni e personale docente e non docente), hanno deciso di implementare la campagna consentendo agli stessi di poter fare gratuitamente un test a settimana nelle farmacie (in precedenza il test poteva essere ripetuto a distanza di un mese). I privati cittadini possono svolgere invece il test a pagamento. Ad oggi, nelle farmacie aderenti dell'Umbria sono stati eseguiti 55.019 test antigenici rapidi alla popolazione studentesca, con 364 comunicazioni di positività.

Intanto Altrascuola-Rete degli studenti medi Umbria, sottolinea il "triste primato che le studentesse e gli studenti delle superiori della provincia di Perugia si sono aggiudicati: più giorni in didattica a distanza rispetto a tutte le altre province d'Italia" e chiede investimenti per riaprire in sicurezza.

Infine, sono in stato di agitazione i lavoratori della sanità umbra. Lo hanno comunicato con una lettera inviata a prefettura, commissione di garanzia e Regione, i sindacati Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fials e Nursing Up. Due le motivazioni principali alla base della decisione dei sindacati, secondo quanto riferisce la Cgil. La prima è la scelta "unilaterale" di alcune delle Aziende sanitarie regionali di utilizzare per la gestione dei servizi Covid una larga parte dei fondi contrattuali aziendali. Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fials e Nursing Up sottolineano inoltre "le mancate assunzioni, più volte richieste dal sindacato". (ANSA).