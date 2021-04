Concorso "Investiamo sociale" di Fondazione Caripg e Unicredit

(ANSA) - PERUGIA, 08 APR - Far crescere l'imprenditorialità sociale e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in riposta ai bisogni del territorio, capaci di generare impatto anche in termini di inclusione sociale e lavorativa dei soggetti più vulnerabili: questi i principali obiettivi di "Investiamo sociale", il concorso nato dalla volontà condivisa di Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e Unicredit, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture, realizzato con il coinvolgimento dei partner Human Foundation, Confcooperative, Legacoop Umbria, Cesvol Umbria e con il supporto scientifico dell'Associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del non profit.

L'iniziativa si rivolge sia alle imprese sociali e alle cooperative sociali già costituite, sia alle organizzazioni del mondo associativo e del volontariato, alle fondazioni, alle imprese cooperative e di capitali che intendono trasformarsi in impresa sociale.

Gli ambiti di azione sono: agrifood, cultura, economia circolare, servizi socio sanitari ed inserimento lavorativo, servizi educativi, turismo esperienziale e sociale, welfare aziendale e di comunità.

Per ciascun vincitore in palio un contributo in denaro di 30mila euro stanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

Un premio speciale, pari a 10mila euro, verrà erogato da Fondazione Italiana Accenture. Inoltre, è offerta la possibilità di accedere a un finanziamento Unicredit ad impatto sociale fino a 90mila euro (a tasso zero per il finanziato, in virtù del contributo in conto interessi garantito dalla stessa banca) nell'ambito del programma Unicredit Social Impact Banking.

"Il welfare territoriale e comunitario - afferma il vice presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Nicola Bastioni - rappresenta una linea di intervento fortemente strategica di cui il concorso 'Investiamo sociale' vuole essere parte integrante e propulsiva". (ANSA).