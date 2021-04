Tesei, vaccinarmi? ci sono categorie che vengono prima

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - "Aspetto il mio turno per vaccinarmi perché ci sono età e categorie che vengono prima di me. Teoricamente però avrei potuto farlo, come qualcuno ha fatto, e prenotarmi come avvocato, quando si poteva, o come categoria essenziale visto il lavoro ininterrotto durante tutta la fase emergenziale, tanto che mi sono fatta pure due quarantene fortunatamente senza problemi": così la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei intervistata a 'Un Giorno da Pecora' di Rai Radio1.

Nel suo intervento la governatrice si è soffermata sulle problematiche emerse relativamente alle vaccinazioni fatte anche in Umbria ad alcune categorie come gli avvocati, prima della nuova programmazione nazionale per fasce di età e fragilità.

"Nell'ambito della prima programmazione del piano vaccinale che ci era stata data, prima del cambio di Governo - ha detto Tesei -, c'erano delle differenziazioni riguardanti Astrazeneca e comunque erano stati inseriti nel piano i servizi essenziali, tra cui c'era anche il comparto giustizia e quindi anche gli avvocati. Abbiamo così preso le prenotazioni fino a quando non è cambiato il piano vaccinale". (ANSA).