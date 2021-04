Puledro dell'allevamento Carfagna chiamato Fra Danilo Pax

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - Fra Danilo Pax: si chiamerà così un puledro nato nell'allevamento di Sergio Carfagna ad Assisi, in ricordo del frate francescano padre Danilo Reverberi, morto per Covid lo scorso 9 marzo all'ospedale di Città di Castello.

Il puledrino, baio, è il figlio di Iglesias (stallone e grande campione in pista), mentre la madre è Most Wanted Boss.

"Dopo sei femmine sono nati due maschi ed ora l'ultimo porterà il nome di Padre Danilo Reverberi, un amico, un fratello per la mia famiglia che non sarà mai dimenticato", ha detto Carfagna.

