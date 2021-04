Premi ai giovani e a un pensionato da Ternana opera educatrice

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - Premi per incentivare e stimolare i giovani, costruttori di futuro, e un riconoscimento ad un lavoratore anziano a riposo: lungo queste coordinate Ternana opera educatrice ha bandito un concorso rivolto alle nuove generazioni che si siano distinte nello studio, conseguendo il massimo dei voti, ma anche a chi ha dimostrato doti eminenti nella propria vita professionale. Per l'anno 2020 la Fondazione Toe ha disposto in particolare nove premi per gli studenti diplomati, da 700 euro lordi ciascuno, e nove per gli studenti laureati, da mille euro lordi ciascuno. E' stato anche messo a disposizione un premio da 400 euro lordi per un lavoratore anziano a riposo.

I premi saranno ricevuti singolarmente dai vincitori, secondo le graduatorie stilate dal Comune di Terni, venerdì e lunedì, a Palazzo Montani Leoni, sede della Fondazione Carit. Con l'occasione il presidente dell'ente, Luigi Carlini, donerà agli studenti e al lavoratore a riposo una copia della pubblicazione in tre volumi di Elia Rossi Passavanti Terni nell'età moderna.

