La neve è tornata sui rilievi appenninici dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - È tornata la neve sui rilievi e sul fondovalle dell'Appennino umbro. Castelluccio di Norcia è il Pian Grande sono di nuovo coperti da un manto bianco. Ma la neve è scesa anche su Norcia e Cascia e fino a quote collinari.

Imbiancato anche il monte Subasio che domina la valle assisana è quella folignate.

E sempre sul territorio di Foligno la neve è caduta anche a Colfiorito.

Ad accompagnare le precipitazioni sono state le basse temperature, che nelle zone montane sono precipitate abbondantemente sotto lo zero, per quanto riguarda i valori minimi. A Castelluccio, la centralina del Centro funzionale della Protezione civile ha fatto registrare nella notte meno 8,5 gradi. Ma il freddo è tornato su tutto il resto dell'Umbria.

