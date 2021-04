Concorso regionale "Oro Verde dell'Umbria", il 16 la premiazione

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - "Oro Verde dell'Umbria", il concorso regionale dedicato agli oli d'eccellenza prodotti in Umbria, giunto alla 22/a edizione, premierà i vincitori nel corso della sua giornata conclusiva che si terrà a Perugia, venerdì 16 aprile, nel centro congressi della Camera di commercio dell'Umbria.

Hanno partecipato alla 22/a edizione 39 oli dell'Umbria, 24 Dop e 15 extravergini.

I premi andranno ai primi tre classificati nella categoria Dop, al vincitore per la Qualità Immagine (riconoscimento, questo, intitolato al prof. GianFrancesco Montedoro), al vincitore della menzione speciale Olio biologico e al primo classificato per le Piccole produzioni certificate. Un altro speciale riconoscimento, il Diploma gran menzione, verrà assegnato al miglior olio extravergine regionale.

Novità di questa edizione, la menzione di merito Impresa donna e la menzione di merito Impresa digital communication, per la valorizzare delle attività che investono nello sviluppo della cultura digitale. I campioni dell'Oro Verde dell'Umbria - al momento sono previsti 11 finalisti - saranno ammessi di diritto a partecipare alle selezioni finali del Premio nazionale Ercole Olivario, che si terranno a Perugia dal 3 al 7 maggio 2021.

