ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, obiettivo avere più vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 07 APR - L'Umbria punta ad avere "a breve" un aumento delle dosi di vaccino anti Covid giornaliere che riceve. Passando nel giro di 7-10 giorni, da 4 mila ad una prospettiva di 7 mila. Lo ha detto la presidente della Regione, Donatella Tesei, ospite di 'Un Giorno da pecora' su Rai Radio1.

"Stiamo andando avanti in base alle dosi che arrivano - ha sottolineato Tesei - e quindi non sempre si possono rispettare le programmazioni, ma il generale Figliuolo ci ha garantito le quantità con una prospettiva di incremento interessante a partire dalla prossima settimana".

Tesei ha inoltre ricordato che l'Umbria è arrivata a vaccinare circa il 50% degli ultraottantenni, con la prima dose somministrata a 71 mila aventi diritto. "Una cifra ragguardevole" ha detto la presidente per poi ricordare che la regione ha 89 mila over 80, "una quota di anziani molto elevata".

Da i dati giornalieri sulla diffusione del virus emerge intanto che dopo il rialzo di ieri riprende la discesa dei ricoverati Covid negli ospedali dell'Umbria, ora 357, tre meno di martedì, 42 dei quali, sei in meno, nelle terapie intensive.

In base ai dati sul sito della Regione, nell'ultimo giorno sono stati registrati 132 nuovi positivi, 145 guariti e sei morti.

Gli attualmente positivi sono quindi ora 4.459, 19 meno di ieri.

Sono stati analizzati 3.745 tamponi e 5.780 test antigenici.

Il tasso di positività è quindi del 1,38 per cento sul totale (ieri 3,4) e del 3,5 sui soli molecolari (era 5,9). (ANSA).