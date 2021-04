Lancia bottiglia durante festa Ternana, denunciato

(ANSA) - TERNI, 06 APR - Denunciato dalla polizia, a Terni, un tifoso della Ternana accusato del lancio di una bottiglia che, durante i festeggiamenti per la promozione in serie B di sabato in piazza Tacito, ha procurato ad un anziano lesioni alla testa giudicate guaribili in 15 giorni. In base a quanto riferisce la questura è stato lo stesso tifoso, un trentacinquenne del posto, ad aver ammesso la responsabilità del fatto, dichiarandosi "molto pentito".

La bottiglia in vetro era stata lanciata verso le forze dell'ordine che presidiavano la piazza, ma invece di colpire gli operatori, ha impattato il capo del tifoso, anche lui presente in piazza per assistere ai festeggiamenti. Le sue dichiarazioni, riscontrate con le immagini riprese dalla digos, sono servite a ricostruire l'accaduto.

L'autore è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale, getto pericoloso di cose, lesioni aggravate. (ANSA).