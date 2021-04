Anci, Corciano nona tra Borgo dei borghi

(ANSA) - CORCIANO (PERUGIA), 05 APR - "E' con grande orgoglio che apprendiamo del nono posto del comune di Corciano nella graduatoria nazionale de 'Il Borgo dei Borghi'": lo afferma il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini. "Un esito lodevole - aggiunge -che si deve al Comune di Corciano e alla partecipazione di una intera comunità regionale".

"Anci Umbria - si legge ancora nella sua nota - ringrazia il sindaco Cristian Betti e tutta l'Amministrazione comunale, i cittadini, per aver reso possibile questo risultato che ha dato lustro e visibilità non solo alla città di Corciano, ma a tutta la regione Umbria, contribuendone alla promozione e valorizzazione turistica che, auspichiamo, possa riprendere quanto prima in piena sicurezza". (ANSA).