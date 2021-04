Ancora in calo i positivi al Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 04 APR - Prosegue il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria: oggi sono 4.541 (86 in meno di ieri), secondo i dati giornalieri della Regione aggiornati al 4 aprile.

I nuovi contagi accertati sono 152, i guariti 233 e cinque le vittime accertate nell'ultimo giorno.

In calo anche il numero dei ricoverati: sono 352 (18 in meno di ieri), di cui 50 (tre in meno) in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 2.153 tamponi molecolari e 3.050 test antigenici. Il tasso di positività complessivo è 2,9 per cento e del 7,05 per i soli molecolari.

