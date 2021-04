Soddifazione Agabiti per la promozione della Ternana

(ANSA) - PERUGIA, 03 APR - "Esprimo la mia più viva soddisfazione per il risultato della Ternana calcio: aver raggiunto la promozione in serie B è indice di grande capacità tecnica della squadra guidata magistralmente da Cristiano Lucarelli": lo ha detto l'assessore regionale allo sport, Paola Agabiti al termine della partita contro l'Avellino.

"La partita di oggi conclude, in attesa della fine del campionato - ha aggiunto - un lungo cammino sportivo che ha visto la società Ternana Calcio, con il suo presidente Stefano Bandecchi, programmare con competenza e abilità un percorso che riporta la squadra e la città di Terni ai più alti livelli del calcio italiano. Un risultato di cui l'intera Umbria è orgogliosa - ha sottolineato l'assessore - peraltro raggiunto in un periodo così difficile per lo sport e per la comunità regionale a causa della pandemia". (ANSA).