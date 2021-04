Sindaco Latini, dalla Ternana un segnale di ripartenza per Terni

(ANSA) - PERUGIA, 03 APR - "Oggi festeggiamo insieme, nonostante il distanziamento, il ritorno della Ternana in serie B. È qualcosa più di un evento sportivo: è un segnale di rinascimento, di ripartenza, è il coronamento di un sogno concretizzato ben prima del termine di una stagione agonistica da favola, in un contesto purtroppo assolutamente fuori dalla normalità, senza il pubblico sugli spalti del Liberati". E' quanto ha affermato il sindaco di Terni, Leonardo Latini.

"La Ternana però - ha aggiunto - grazie ad un'idea geniale del presidente Bandecchi è entrata ogni settimana nelle nostre case attraverso la Tv e ci ha consentito di vivere emozioni fortissime aiutandoci a superare questo periodo terribile, dandoci forza, slancio e orgoglio".

"Stefano Bandecchi non è ternano ma sta abituandosi ad esserlo. Da parte nostra - ha assicurato il sindaco - ce la metteremo tutta per farlo sentire sempre di più parte di questa comunità. A tutti i ragazzi e ai componenti della squadra non posso che inviare i miei ringraziamenti per averci regalato il sorriso in un periodo così difficile, con l'augurio che si sentano 'Fere' per tutta la vita". (ANSA).