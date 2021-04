Riprende calo attualmente positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - Riprende l'andamento in calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 4.754, 58 meno di ieri in base ai dati sul portale della Regione.

Ancora in discesa anche i ricoverati in ospedale, 380, 12 in meno, 54 dei quali, tre in meno, in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno è sceso a una il numero delle vittime del virus accertate. Registrati poi 189 nuovi positivi e 246 guariti.

Sono stati analizzati 3.093 tamponi e 3.973 test antigenici.

Il tasso di positività è del 2,6 per cento sul totale (ieri era il 3) e del 6,1 per cento sui soli molecolari (ieri 5,5).

