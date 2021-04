Riparte su Rai1 Linea Verde Tour, destinazione Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - Riprenderà domani, alle 12, su Rai1, un nuovo viaggio di "Linea Verde Tour" alla scoperta della "grande bellezza" in Italia. Le prime 4 puntate avranno come protagonista la vocazione dell'Umbria per il turismo lento, i cammini e l'escursionismo per entrare nel "cuore verde d'Italia" in compagnia di Federico Quaranta e Peppone Calabrese. Insieme andranno alla ricerca di storie, luoghi, paesaggi e prodotti eccellenti della regione da raccontare. Dal borgo di Cesi, in provincia di Terni, Federico Quaranta andrà lungo il Cammino dei protomartiri francescani, per poi raggiungere Narni con il suggestivo Ponte di Augusto di età imperiale, più volte ritratto dai paesaggisti del Grand Tour, insieme all'antica città romana di Carsulae e ai tesori nascosti lungo la via Amerina, nata per collegare l'antica Veio all'attuale città di Amelia. Peppone, seguendo le proprie passioni, dopo una gita in ebike sulla ciclovia del Nera, una delle piste ciclabili più suggestive d'Italia, andrà a San Gemini per assaggiare uno degli street food più apprezzati al mondo. Ed infine cercherà di carpire i segreti dei grani antichi dell'Umbria, con i quali realizzare i gustosi manfricoli, la tradizionale pasta fatta in casa con acqua e farina. Non mancherà un suggerimento per la colazione pasquale con i gustosi prodotti della tradizione. (ANSA).