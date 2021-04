Difesa funzionario Regione accusato corruzione, solo consulenze

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - "Le imputazioni provvisoriamente elevate a carico del dott. Federico Bazzurro non integrano alcuna deviazione della funzione pubblica dalla sua natura abituale": lo sottolineano gli avvocati Nicola di Mario e Amedeo Centrone, difensori del funzionari della Regione Umbria messo agli arresti domiciliari per corruzione. "Le prestazioni di consulenza essendo state rese dal nostro assistito al di fuori dell'orario di lavoro non hanno mai ritardato o interferito sul regolare svolgimento della attività di ufficio" aggiungono.

"Del resto, la qualifica di istruttore direttivo posseduta dall'indagato - sostengono ancora gli avvocati Di Mario e Centrone -, autorizzando quest'ultimo ad eseguire una mera attività di raccordo tra gli enti e le molteplici figure istituzionali coinvolte nella gestione e nel rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, non lasciava residuare a favore dell'agente alcuna prerogativa che potesse influenzare o condizionare l'iter di adozione degli atti amministrativi. I compensi percepiti, dunque, non rivestono alcun carattere di illiceità penale poiché gli stessi se, da un lato, appaiono svincolati dall'esercizio della funzione pubblica, dall'altro, trovano la loro causale giuridica in un rapporto di opera intellettuale". (ANSA).