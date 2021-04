Commissario, superate 150 mila somministrazioni vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - Superate in Umbria le 150 mila somministrazioni di vaccini. Ad annunciarlo il commissario per l'emergenza Covid Massimo D'Angelo nella conferenza stampa settimanale di aggiornamento sulla pandemia. Nel dettaglio per Pfizer sono state inoculate 108.889 dosi, per Astrazeneca 30.839 e 10.466 per Moderna.

Sono oltre 65mila le dosi somministrate agli over 80, 41 mila agli operatori sanitari, 18 mila per quelli scolastici, oltre 8mila per ospiti delle Rsa e 3.336 per le forze dell'ordine.

"Stiamo andando speditamente - ha sottolineato D'Angelo - e stiamo utilizzando parte delle scorte per non interrompere la vaccinazione in attesa di nuove consegne".

Per quanto riguarda i soggetti "estremamente vulnerabili", il commissario ha ricordato che su 60 mila stimati se ne sono prenotati al momento 28 mila (22 mila attraverso le farmacie), lanciando quindi un appello per aumentare le prenotazioni.

D'Angelo ha annunciato che oggi saranno consegnate 7.500 dosi Astrazeneca ai medici di medicina generale per garantire vaccino ai 70enni, i quali saranno poi chiamati dagli stessi medici per età decrescente. Garantiti ai medici anche 4.400 dosi di Moderna, per interventi a domicilio.

Domani, come ricordato inoltre, arriveranno in Umbria 18.700 dosi di Astrazenaeca, con una quota riservata per i 70enni (10 mila circa) e una da utilizzare per i caregiver (8 mila).

Sono invece 1.210 le dosi di Astrazeneca che la Regione terrà quindi come rimanenze, "per essere coperti in caso di ulteriori blocchi" ha commentato D'Angelo.

"Per mercoledì - ha poi annunciato il commissario - ci hanno assicurato 25 mila dosi di Pfizer ma ne teniamo comunque 3.500 per essere pronti a vaccinare per giovedì se non dovessero arrivare".

D'Angelo ha così ricordato che la "pianificazione è stata fatta per non rimanere senza vaccino". In questo modo, ha spiegato il commissario, "almeno fino a sabato mattina vacciniamo per continuare poi da lunedì". (ANSA).