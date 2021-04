Appello della Regione ai genitori per i test rapidi agli alunni

(ANSA) - PERUGIA, 02 APR - Con l'obiettivo di riprendere le lezioni in presenza in sicurezza - in base alla nuova ordinanza firmata dalla presidente della Regione Umbria Donatella Tesei che prevede il rientro in presenza fino agli studenti della prima scuola media dopo le festività pasquali - il commissario regionale per l'emergenza Covid Massimo D'Angelo ha reso noto che, in accordo con le farmacie, si intensificherà la campagna con test antigenici rapidi offerti agli alunni.

In particolare per quelli che frequentano la prima media e che torneranno da mercoledì 7 aprile in aula.

L'appello della Regione per sensibilizzare i genitori a portare i propri figli in farmacia anche nel periodo pasquale per lo screening gratuito con tamponi rapidi prima del rientro in aula è arrivato nel corso del briefing settimanale con la stampa durante il quale è stato affrontato anche il tema della riapertura delle scuole.

"Riapriamo con molta cautela e gradualmente per evitare di dover di nuovo ritornare alla didattica a distanza" ha poi sottolineato l'assessore regionale alla Salute Luca Coletto. "Lo screening - ha poi precisato D'Angelo - ci consente di dare una maggiore sicurezza in termini di accesso alle scuole da parte di soggetti che potrebbero essere infetti, considerando che quando parliamo di bambini e ragazzi di sovente la patologia decorre in forma asintomatica o paucisintomatica". (ANSA).