Zuccarini, entro l'anno assunzioni alle ex 'Grandi Officine'

"Entro quest'anno le ex 'Grandi Officine' torneranno ad assumere: è una notizia che non esito a definire storica e sono orgoglioso che sia, di fatto, anche il frutto di un lavoro continuo e costante, portato avanti sin dall'inizio, in stretta sinergia da questa amministrazione comunale e dall'amministrazione regionale". Lo sottolinea il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

"Dopo anni di lenta agonia, per l'impianto delle Officine manutenzioni cicliche di Foligno - spiega - si prospetta un futuro di rinascita: entro breve due binari saranno dedicati alle manutenzioni d'urgenza dei treni regionali; arriveranno nuove e moderne dotazioni tecnologiche puntando a logiche 4.0 per valorizzare le professionalità esistenti; è già in corso in Umbria una gara per l'arrivo dei 4+8, treni modernissimi che costituiranno la squadra di punta della flotta regionale. Stando a quanto emerso dalla seduta della Seconda commissione regionale di ieri, è in corso una gara per realizzare un nuovo capannone e un allungamento massimo dei binari al fine di consentire la manutenzione ciclica per nuove tipologie di materiali rotabili".

