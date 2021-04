Verso lo sblocco di 24 milioni per lavori sulla ex Fcu

(ANSA) - PERUGIA, 01 APR - Saranno finalmente sbloccati 24 milioni di euro, da anni non disponibili a causa della mancata rendicontazione, che serviranno per l'avanzamento dei lavori nei cantieri della Ferrovia centrale umbra, da Sant'Anna a Cesi-Terni. La notizia è stata confermata dall'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche.

"In un Decreto legislativo del 1997 - ha spiegato l'assessore - sono previste specifiche, rigorose procedure per finanziare opere ferroviarie che vanno seguite con professionalità, perchè in caso contrario si bloccano lavori importanti senza che i cittadini ne comprendano le cause. Era dal 2008 che non veniva convocato il Comitato di verifica e monitoraggio previsto appositamente dalla normativa di settore per dare il placet a molte opere effettuate su quella infrastruttura ferroviaria regionale e finanziate da varie leggi speciali".

"Il 17 giugno 2020 - ricorda ancora l'assessore - la nuova giunta regionale ha deliberato il regolamento previsto dall'apposito Accordo di programma al fine di procedere alla riattivazione della operatività di quel Comitato che ha il compito di verificare, controllare, monitorare e, conseguentemente, certificare il corretto impiego delle risorse rivenienti da leggi speciali che hanno finanziato un insieme di interventi confluiti nell'Accordo di programma. Tale accordo prevedeva un ammontare di interventi pari a circa 139 milioni di euro da erogare da parte del ministero Infrastrutture per tranche pari al 20 per cento (circa 26 milioni di euro) ogniqualvolta le risorse in disponibilità della Regione Umbria scendessero sotto il 10 per cento".

"Da anni la riduzione di tale soglia - sottolinea l'assessore Melasecche - imponeva il necessario riequilibrio. Oggi dunque occorre recuperare il tempo perduto, rendicontare le spese effettuate, ed ottenere lo svincolo del finanziamento di circa 24 milioni spesi negli ultimi tredici anni". (ANSA).