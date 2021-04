(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 01 APR - Raffaello e Mozart due geni a confronto, a Città di Castello, con un omaggio in musica al grande maestro della pittura rinascimentale: in vista dell'apertura della mostra tifernate dedicata al maestro urbinate nel cinquecentenario della morte, è stato registrato nella Pinacoteca di Palazzo Vitelli alla Cannoniera un breve concerto in onore di Raffaello con il quartetto d'archi composto da Luca Marziali e Matteo Baldoni (violino), Federico Stassi (viola), Alessandro Culiani (violoncello) e al maestro, Fabio Battistelli. L'evento verrà trasmesso domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, alle ore 10,30, sui canali social del Comune di Città di Castello.

Un appuntamento musicale e artistico che anticipa la mostra "Raffaello giovane a Città di Castello e il suo sguardo", curata da Marica Mercalli, già soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e ora direttore generale per la sicurezza del patrimonio culturale del ministero della Cultura, e da Laura Teza, professore associato di Storia dell'arte moderna dell'Università degli Studi di Perugia. L'esposizione si terrà a Città di Castello nella Pinacoteca comunale dal 18 settembre 2021 al 9 gennaio 2022. (ANSA).