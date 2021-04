Otto giorni di incontri per UnipgOrientaLive

(ANSA) - PERUGIA, 01 APR - Proporrà otto giorni di incontri in diretta online, insieme a docenti, ricercatori e studenti l'UnipgOrientaLive, open day dell'Università degli Studi di Perugia, che si svolgerà dal 12 al 21 aprile. Con un "innovativo format live, con il quale si abbatterà la distanza causata dalla pandemia" sottolinea l'Ateneo.

Quest'anno, infatti, è stata scelta una modalità dal vivo di impronta "televisiva", per rendere più vivace ed interattiva la presentazione dei corsi. Durante UnipgOrientaLive, i docenti dei corsi di laurea animeranno uno studio televisivo per parlare dei temi e dei contenuti dell'offerta formativa, dialogando con un speaker di Radiophonica, la web radio universitaria. La conversazione da studio sarà arricchita, poi, da una serie di collegamenti in diretta con le sedi didattiche dei vari corsi e intervallata da video sulla ricerca, le attività universitarie e i servizi.

Non mancherà la voce degli studenti, naturalmente, con una serie di testimonianza video, mentre l'interattività sarà consentita da una chat grazie alla quale gli interessati potranno interloquire live con i docenti.

Tutti i live saranno registrati e rimarranno disponibili sul portale d'Ateneo per successive consultazioni.

Il programma completo con gli orari delle dirette è alla pagina https://www.clickorientaunipg.it/calendario-open-day/ (ANSA).