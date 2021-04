Covid, il Comune di Perugia dispone nuovi divieti

(ANSA) - PERUGIA, 01 APR - Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche da parte delle attività poste lungo il tratto della E45 che interessa il comune di Perugia: lo ha disposto l'amministrazione comunale. Il provvedimento sarà valido dal 2 al 30 aprile, dalle 18 alle 22.

L'ordinanza stabilisce inoltre per i clienti il divieto di consumo delle bevande nei pressi dei locali (come parcheggi e aree pubbliche).

Il Comune ha inoltre stabilito la chiusura (fatta salva la possibilità di accesso per eventuali residenti, aventi diritto a parcheggio e titolari-clienti di attività) nei giorni di venerdì 2, sabato 10, sabato 17 e sabato 24 aprile, dalle 15 alle 22, di alcune aree del centro storico: la scalinata della Cattedrale di San Lorenzo, sia nella parte che si affaccia su Piazza IV Novembre, sia su piazza Danti, lasciando libero accesso alla Cattedrale, la scalinata di Palazzo dei Priori, lasciando libero accesso alla Sala dei Notari ed alla Sala della Vaccara, i Giardini Carducci, il percorso pedonale che collega i Giardini del Pincetto a strada del Mercato, via Marzia, via Volte della Pace, le scalette di Via Cesarei, che collegano Piazza Piccinino a via Mattioli, il belvedere di Porta Sole in Piazza Rossi Scotti, l'area verde di Piazza S. Francesco e l'area verde del Tem-pio di Porta S. Angelo. (ANSA).