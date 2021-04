Coletto, 'scudo' per medici utile in lotta al Covid

(ANSA) - PERUGIA, 01 APR - L'introduzione di uno 'scudo' penale per i medici impegnati nelle vaccinazioni contro il Covid "è assolutamente positiva per andare avanti nella battaglia contro la pandemia": a dirlo è l'assessore alla Sanità della Regione Umbria Luca Coletto. "Sembra proprio che la sollecitazione da noi fatta in Commissione Salute della Conferenza delle Regioni stia avendo un riscontro" ha aggiunto.

"Ai medici che in questo anno e mezzo hanno lavorato in maniera alacre e senza sosta - ha detto ancora Coletto - dobbiamo dare almeno la garanzia che non si becchino denunce legate ad eventuali esiti avversi avversi per la somministrazione dei vaccini. Premesso che anche i medici dovranno applicare protocolli stretti e fare delle verifiche prima di somministrare le dosi. Ciò detto è paradossale che siano passibili anche di denunce penali. La misura che si sta per prendere con i medici - ha concluso Coletto - è assolutamente condivisibile". (ANSA).