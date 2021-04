Card. Bassetti, la vita è piegarsi verso i fratelli

(ANSA) - PERUGIA, 01 APR - "Il Vangelo del Giovedì Santo esorta i discepoli a chinarsi e lavarsi i piedi gli uni agli altri. Il Giovedì Santo ci insegna come vivere e da dove iniziare a vivere: la vita vera non è quella di stare in piedi, fermi nel proprio orgoglio; la vita secondo il Vangelo è piegarsi verso i fratelli e le sorelle, iniziando dai più deboli": lo ha detto nella sua omelia, il cardinale Gualtiero Bassetti, nel corso della celebrazione della Coena Domini nella cattedrale di San Lorenzo a Perugia.

"È una vita che viene dal cielo - ha aggiunto - eppure è una vita così umana. Tutti abbiamo bisogno di qualcuno che si chini verso di noi, come anche noi di chinarci verso i fratelli e le sorelle".

Come in tutte le chiese, anche nella cattedrale di Perugia la celebrazione del Giovedì Santo si è tenuta senza la lavanda dei piedi, a causa della pandemia.

"Il Giovedì Santo - ha sottolineato il cardinale Bassetti - è davvero un giorno umano: il giorno dell'amore di Gesù che scende così in basso fino ai piedi dei suoi amici. Lavare i piedi per Gesù non è un gesto, è un modo di vivere. Si è comportato così in ogni istante della sua vita". (ANSA).