Zuccarini, a Foligno scongiurato aumento delle tasse

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 31 MAR - "Abbiamo approvato in Consiglio comunale il bilancio di previsione 2021. La crisi sanitaria, economica e sociale che ha colpito il mondo intero, ha avuto pesantissime ripercussioni anche sulla città di Foligno, causando un drastico crollo delle entrate nelle casse pubbliche comunali": lo afferma il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. "In questa situazione, del tutto eccezionale quanto drammatica - prosegue - quest'amministrazione comunale ha scelto due chiare e precise priorità: quella di scongiurare l'aumento delle tasse e al tempo stesso di continuare a garantire i servizi, specialmente ai soggetti più bisognosi, gravati ulteriormente dalla pandemia".

"Sia l'Imu che l'Irpef - ha sottolineato Zuccarini attraverso una nota del Comune - resteranno invariate, e non solo: manterremo anche le stesse agevolazioni e le stesse esenzioni del 2020 mentre altri Comuni, sia in Umbria che nel resto d'Italia, stanno applicando le aliquote massime proprio per far fronte all'emergenza. Far tornare i conti non è stato facile, come nelle famiglie e nelle aziende, abbiamo dovuto fare scelte difficili rivedendo priorità e necessità, in una fase in cui servirebbero ulteriori risorse e invece ci si ritrova con un crollo di disponibilità. Abbiamo inserito delle modifiche al regolamento generale delle entrate per estendere la possibilità di sospendere i termini ordinari di versamento, oltre che delle entrate tributarie, anche delle entrate patrimoniali, l'ampliamento della possibilità di estensione e dilazione di pagamento a più tipologie di atti, l'ampliamento del numero di rate per le fasce di importo medio-basse e l'introduzione della sospensione e o rinegoziazione dei piani di rateizzazione nei casi di emergenza sanitaria e o calamità naturali. Grazie a questi provvedimenti, di fatto, daremo la possibilità di abbassare notevolmente l'importo di rata e di consentire al contribuente che non ha ottemperato alla rate, di sanare la propria posizione con condizioni più favorevoli rispetto al passato". (ANSA).