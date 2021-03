Sindaco, anche se Ternana in B rispettiamo le regole

(ANSA) - TERNI, 31 MAR - "La zona rossa non ammette deroghe migliorative alle normative nazionali, di cui sarà quindi necessario un rispetto rigoroso. Per questo, lo dico da tifoso che comprende l'entusiasmo per una promozione che tutti aspettiamo da tempo, ma dobbiamo mettere al primo posto il senso di responsabilità anche in un momento di festa": a dirlo all'ANSA è il sindaco di Terni, Leonardo Latini, in vista di Ternana-Avellino, in programma sabato pomeriggio alle 15 allo stadio Libero Liberati. Partita che potrebbe portare i rossoverdi al passaggio diretto in serie B.

Come già emerso nel corso del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto martedì in prefettura, in virtù del divieto di assembramenti e spostamento, non saranno ammessi eventuali festeggiamenti in strada da parte della tifoseria. Per questo è stata disposta un'intensificazione dei controlli nelle principali piazze della città ed in prossimità dello stadio.

Gli uffici comunali stanno anche valutando, sempre su indicazione del Comitato, la fattibilità di un'ordinanza che vieti il transito dei cittadini, a piedi e con altri mezzi, proprio nei pressi dell'impianto sportivo.

"Il momento è ancora di emergenza - prosegue il sindaco - e la situazione difficile per tante persone, contagiate o in isolamento, dunque ogni decisione deve essere presa nell'ottica della salute pubblica".

In collaborazione con la Ternana calcio l'amministrazione comunale sta anche valutando alcune iniziative simboliche.

"Dobbiamo dare l'idea di una città responsabile" conclude Latini, invitando i cittadini a festeggiare "con le bandiere dai balconi".

Anche il prefetto Emilio Dario Sensi ha spiegato ieri di confidare nel "grande senso civico e di appartenenza alla comunità" dei tifosi, auspicando "l'astensione da azioni vietate che possano compromettere gli sforzi finora profusi per il contenimento del contagio in questo territorio". (ANSA).