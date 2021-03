Nuova discesa attualmente positivi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Di nuovo in calo gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 4.806, 239 meno di ieri in base a quanto riporta il sito della Regione.

Diminuiscono ancora anche i ricoverati in ospedale, 409, cinque meno di ieri, con i pazienti nelle intensive che restano stabili a 60.

Nell'ultimo giorno sono emersi 162 nuovi positivi, 397 guariti e quattro morti.

I tamponi analizzati sono stati 2.852 e i test antigenici 2.792. Il tasso di positività è del 2,8 per cento sul totale (ieri 2,7) e del 5,6 sui soli molecolari (era 5 per cento un giorno fa). (ANSA).