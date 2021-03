Nevi vice presidente Gruppo FI Camera dei deputati

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Il deputato umbro Raffaele Nevi è tra i vice presidenti del gruppo di Forza Italia alla Camera.

"Ringrazio il presidente Roberto Occhiuto e tutti i miei colleghi del gruppo parlamentare" ha sottolineato dopo la nomina.

"Mi riempie di orgoglio - ha affermato Nevi - aver ricevuto questo importante riconoscimento. Le sfide che ci attendono in Parlamento sono importanti vista la presenza di Forza Italia nella maggioranza. Per questo è fondamentale lavorare in un gruppo coeso e determinato per raggiungere risultati importanti per i nostri cittadini. Da parte mia onorerò questa nomina portando avanti l'impegno con la massima dedizione e responsabilità". (ANSA).