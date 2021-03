Consegnate borse studio allievi Scuola giornalismo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Consegnate oggi le borse di studio agli allievi del 15/o biennio della Scuola di giornalismo di Perugia, presieduta da Antonio Bagnardi e diretta da Maria Concetta Mattei.

All'evento, organizzato in streaming, ha partecipato anche il presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria Roberto Conticelli.

Sette le borse consegnate secondo criteri che - spiega la Scuola in una nota -tengono conto del merito e del reddito degli allievi. Una, i 6mila euro, messa a disposizione dalla famiglia Filippone-Thaulero in ricordo del figlio Matthias, studente della Scuola di giornalismo di Perugia scomparso il 4 novembre 2001, quando aveva solo 29 anni; quattro (da 3mila euro) della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia; una di 3mila euro consegnata da Fabrizio Alfano in ricordo del padre Franco, l'unico reporter a documentare le fasi del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in via Caetani. Infine una, di 2mila euro, data dall'Ordine dei giornalisti dell'Umbria in ricordo di Dante Ciliani, già caporedattore della redazione ternana de "Il Messaggero" e presidente dell'Ordine umbro.

"Profonda gratitudine a chi contribuisce sostenendo in modo concreto gli allievi più meritevoli nel percorso di formazione che li porterà domani a essere protagonisti preparati e consapevoli nel mondo dell'informazione" è stata espressa da Mattei.

"Non c'è modo migliore - ha sottolineato Conticelli - se non attraverso un gesto come questo per ricordare il nostro amico e collega Dante Ciliani, un professionista che si è sempre speso per l'accrescimento qualitativo della Scuola. Ai giovani colleghi praticanti rivolgo questo messaggio: l'informazione ha sempre più bisogno di professionisti seri e qualificati".

"Siamo sempre stati vicini alla Scuola - ha affermato la presidente della Fondazione Cassa di risparmio Cristina Colaiacovo - e siamo orgogliosi di averla sostenuta nel tempo e di aver così contribuito a farla diventare un'eccellenza".

