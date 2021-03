ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, vulnerabili prenotano vaccini

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAR - Sono cominciate in Umbria le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 delle persone estremamente vulnerabili. Sono state già 10.792 le persone che hanno fissato l'appuntamento per ricevere la prima dose.

In Umbria è stato intanto raggiunto il 91,7 per cento di somministrazione dei vaccini consegnati, 143.814 su 156.835.

Riguardo ai dati giornalieri della pandemia, di nuovo in calo gli attualmente positivi al Covid in Umbria, oggi 4.806, 239 meno di ieri in base a quanto riporta il sito della Regione.

Diminuiscono ancora anche i ricoverati in ospedale, 409, cinque meno di ieri, con i pazienti nelle intensive che restano stabili a 60.

Nell'ultimo giorno sono emersi 162 nuovi positivi, 397 guariti e quattro morti. I tamponi analizzati sono stati 2.852 e i test antigenici 2.792. Il tasso di positività è del 2,8 per cento sul totale (ieri 2,7) e del 5,6 sui soli molecolari (era 5 per cento un giorno fa). (ANSA).