Tsa inaugura tre ecoisole a Passignano

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAR - Inaugurate a Passignano sul Trasimeno tre ecoisole informatizzate per il conferimento del secco residuo, plastica, carta e cartone e organico.

La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Sandro Pasquali, del consigliere comunale di Castel Rigone Francesco Carlani, della presidente e del consigliere delegato di Tsa Alessia Dorillo e Alessio Lutazi. Presenti anche il Direttore Generale Malucelli e l'amministratore unico della Concessionaria Domenico Antognelli.

Le tre Ecoisole, che hanno lo scopo di fornire ulteriori opportunità di conferimento integrative al nuovo servizio di raccolta porta a porta, sono posizionate presso via della Vittoria, piazzale Eduardo Acton, parcheggio di via Giacomo Matteotti nella frazione di Castel Rigone.

Gli utenti potranno utilizzare le ecoisole tutti i giorni senza alcun vincolo d'orario identificandosi mediante una specifica tessera Rfid associata all'intestatario della bolletta Tari.

Tsa spiega che questa infrastruttura "ad alto contenuto tecnologico" rappresenta un ulteriore passo in avanti nel miglioramento del servizio di igiene urbana del Comune di Passignano sul Trasimeno". (ANSA).