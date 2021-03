Praticavano Softair in violazione delle norme anti-Covid

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 30 MAR - Sono stati sorpresi mentre erano impegnati a svolgere l'attività di guerra simulata denominata Softair sei ragazzi, tutti maggiorenni, che sono stati sanzionati dalla polizia per non avere rispettato le normative anti-Covid.

Nel pomeriggio di ieri, 30 marzo, gli agenti del Commissariato di Assisi, a seguito di una segnalazione giuta alla sala operativa, sono intervenuti presso un casolare abbandonato in località Petrignano d'Assisi, dove hanno trovato i sei ragazzi impegnati a praticare Softair senza rispettare le disposizioni antiassembramento previste per il contenimento del rischio epidemiologico e senza indossare le mascherine. (ANSA).