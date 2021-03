Prof. Gresele in gruppo valutazione rischi vaccini Covid

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAR - Il professor Paolo Gresele, ordinario di medicina interna del dipartimento di Medicina e chirurgia dell'Università degli Studi di Perugia, entra a far parte del gruppo di lavoro ristretto di esperti per la valutazione dei rischi da vaccini anti-Covid 19. A nominarlo è stato il direttore generale di Aifa, Agenzia italiana del farmaco, secondo quanto riferisce l'Ateneo del capoluogo umbro.

Per il rettore, prof. Maurizio Oliviero "è motivo di particolare orgoglio per l'intera comunità accademica dell'Università degli Studi di Perugia, in quanto rappresenta una preziosa opportunità di mettere le nostre migliori competenze a servizio del Paese". "Rivolgo al prof. Gresele le mie più vive congratulazioni - ha aggiunto -, a nome personale e dell'Ateneo, per l'incarico ricevuto, che ricoprirà sicuramente con la straordinaria professionalità e la competenza che lo caratterizzano". (ANSA).