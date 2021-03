La signora Elisa si vaccina a 106 anni a Foligno

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAR - Ha risposto alla chiamata dei sanitari - non si era prenotata - ed è stata vaccinata a 106 anni.

La signora Elisa, residente a Gualdo Cattaneo, nata il primo febbraio 1915, ha ricevuto la dose di vaccino Pfizer nella postazione di via Cagliari, nella palazzina Enac dell'aeroporto, a Foligno.

Centosei anni portati benissimo - spiega la Usl2 - qualche problemino di salute legato all'età, mente lucida e brillante.

Ha persino scherzato e dispensato consigli ai giovani sanitari del team vaccinale del distretto di Foligno dell'Azienda Usl Umbria 2, diretto dalla dottoressa Giuliana Fancelli.

Subito dopo, ha voluto posare in una foto con quanti l'hanno accolta con un sorriso e gentilezza.

È la signora più anziana vaccinata nell'azienda sanitaria e, probabilmente, in Umbria. (ANSA).