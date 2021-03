ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria, torna zero in casella vittime

(ANSA) - PERUGIA, 29 MAR - Erano mesi, da poco dopo la metà di ottobre dell'anno scorso, che l'Umbria non registrava zero decessi per il Covid. E' successo tra domenica e lunedì, con il sito della Regione che evidenzia come nell'ultimo giorno rimangano 1.247 le vittime dall'inizio della pandemia.

Continua invece il calo degli attualmente positivi che tornano meno di 5 mila, oggi 4.980, 83 meno di ieri. Legati a 49 nuovi positivi e 132 guariti.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 385 tamponi e 47 test antigenici. Con un tasso di positività dell'11,3 per cento sul totale (era 5,1 una settimana fa) e del 12,7 sui soli molecolari (era 13,3).

Tornano a salire, seppure di poco, i ricoverati in ospedale, 432, sette in più, 60 dei quali (dato invariato in terapia intensiva).

La Regione ha intanto annunciato che partiranno da mercoledì 31 marzo le prenotazioni per la vaccinazione anti Covid-19 per i soggetti estremamente vulnerabili. I cittadini compresi in tale categoria sono coloro che hanno una condizione patologica grave, tra quelle individuate dal Piano nazionale, e i disabili di cui alla Legge 104/1992 art. 3 comma 3. Anche i caregiver, coloro che prestano assistenza ad un malato, e i familiari conviventi delle categorie di soggetti estremamente vulnerabili, hanno diritto alla vaccinazione e potranno prenotarsi a partire da martedì 6 aprile, tramite portale web o in farmacia. Saranno abilitati alla prenotazione anche i caregiver e i familiari conviventi di minori estremamente vulnerabili. (ANSA).