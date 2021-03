A Spello si lavora per le Infiorate

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 29 MAR - Nonostante le incertezze legate all'andamento epidemiologico del Covid-19, l'associazione "Le Infiorate di Spello" e l'amministrazione comunale continuano a lavorare per far crescere l'evento simbolo della città.

Solo dopo Pasqua - spiega una nota - si potrà prendere una decisione definitiva sulla possibilità di confermare, e in quale forma, l'edizione 2021 delle Infiorate di Spello. Ma intanto, pensando al prossimo Corpus Domini, come sempre gli infioratori hanno seminato o stanno mettendo a dimora proprio in questi giorni calendule e fiordalisi, in vista della raccolta per l'atteso weekend del 5 e 6 giugno. E proseguono, rigorosamente online, anche gli incontri periodici del consiglio direttivo.

Anche se l'edizione 2021 delle infiorate di Spello appare sempre più a rischio, l'associazione degli infioratori sta lavorando insieme al Comune, con il coinvolgimento della diocesi e della parrocchia, per promuovere forme di collaborazione con le scuole, gli artisti e i fotografi locali e tanti turisti che hanno già conosciuto dal vivo le infiorate e che potrebbero voler dare il loro contributo per realizzare eventi social, mostre digitali e tante altre iniziative. (ANSA).