Tesei, stiamo arrivando a obiettivo che speravamo

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - "Con il calo dei contagi Covid registrato in questi giorni stiamo arrivando all'obiettivo che speravamo di raggiungere. I risultati ci fanno ben sperare. E' iniziata una primavera che ci deve portare a essere veramente tranquilli anche per poterci assicurare una stagione estiva che possa riportare fiducia, la normalità e il turismo, fattore trainante per la nostra regione": lo ha detto la presidente umbra Donatella Tesei che con l'ANSA si è soffermata sull'andamento della pandemia.

"In questo anno - ha detto ancora Tesei - non si è divertito nessuno ed è stata molto dura per tutti, anche per chi ha dovuto prendere decisioni che, sono consapevole, hanno ripercussioni importanti sulla vita di famiglie, bambini, ragazzi e naturalmente dell'economia. Il panorama di oggi dimostra però che abbiamo fatto bene, in modo corretto e coerente con quello che dovevamo".

Tesei ha comunque ribadito l'invito agli umbri "a seguire comportamenti corretti e responsabili". "Non dobbiamo allentare proprio ora - ha concluso la presidente - ma continuare a fare la massima attenzione". (ANSA).