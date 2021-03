Tesei, se vaccino Sputnik va bene bisogna assicurarselo

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - "Oggi ci sono evoluzioni continue.

Se lo Sputnik va bene sono convinta che bisogna aprire canali e avere contatti per poterselo aggiudicare": Così la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei. Che con l'ANSA parla di "tema molto delicato".

"Anche io - ricorda Tesei - avevo dimostrato la disponibilità, qualora si fosse trovato un canale assolutamente corretto, di poter partecipare all'acquisto di dosi aggiuntive. Oggi però c'è un Governo che si sta dimostrando all'altezza della situazione e gli interventi del presidente Mario Draghi anche con l'Europa sono autorevoli e a breve anche questa situazione si chiarirà definitivamente".

Per Tesei comunque "ormai è assodato che purtroppo l'Europa non abbia brillato per i contratti stipulati con le varie aziende". "Nel senso - ha concluso la presidente - che purtroppo ci troviamo in una situazione nella quale subiamo una gestione che, considerando l'importanza del vaccino, non è stata particolarmente accorta". (ANSA).