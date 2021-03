Tesei, obiettivo riaprire più possibile in sicurezza

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - "Riaprire il più possibile.

Ovviamente sempre con la massima cautela e in sicurezza": è l'orientamento in tema di scuola in presenza della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

"Conto già questa settimana di fare incontri insieme all'assessore alla Sanità Luca Coletto e quello all'Istruzione Paola Agaiti" ha annunciato la governatrice parlando con l'ANSA.

"Cominceremo a vedere e valutare - ha spiegato Tesei - in maniera tale da essere pronti per dopo il 6 aprile. Come abbiamo cominciato a fare, conto e spero di poter arrivare a una riapertura almeno di nidi, materne ed elementari. Vedremo comunque anche l'indirizzo del nuovo decreto del Governo".

