Tardani, Dante con la Barba dipinto 'unico'

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAR - "Queste prime analisi fissano un importante punto: ovvero che la barba è originale e l'intenzione dell'autore era quella di raffigurare Dante Alighieri come lo ha descritto Boccaccio nel 'Trattatello in laude di Dante'": così il sindaco di Orvieto e assessore alla Cultura, Roberta Tardani, commenta la prima valutazione effettuata da alcuni esperti sul dipinto che ritrae il Sommo Poeta. "Nelle prossime settimane - aggiunge Tardani - proseguiremo gli accertamenti tecnici necessari per stabilire una datazione dell'opera e arricchire di contenuti la mostra che organizzeremo a settembre in collaborazione con la Fondazione 'Claudio Faina'. Di certo, al di là di quello che potrà essere la sua valutazione finale, questo dipinto rappresenta qualcosa di unico".

"Ringrazio gli esperti del Consorzio Pragma, di cui abbiamo potuto già apprezzare l'operato nel restauro dell'affresco del 'Buon Governo' al quarto piano del palazzo comunale e nei recenti lavori che hanno interessato il pozzo di San Patrizio in attesa di vederli all'opera sui portici della chiesa di Sant'Andrea", conclude Tardani. (ANSA).