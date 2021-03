Vaccini a personale di polizia e vigili fuoco provincia Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - Il questore della provincia di Perugia ha ricevuto tutto il personale appartenente all'ufficio sanitario della questura e dell'Istituto per sovrintendenti della polizia di Stato di Spoleto, per "porgere loro i più sentiti ringraziamenti per il servizio prestato in questo periodo senza soluzione di continuità nel sottoporre a vaccinazione anti Covid-19 tutto il personale della polizia di Stato e dei vigili del fuoco della provincia".

"E' stata una circostanza in cui - ha sottolineato il questore - l'amministrazione ha fornito una prova veramente straordinaria di efficienza ma anche di grande solidarietà".

Sono terminate ieri pomeriggio tutte le vaccinazioni svolte nel territorio della provincia, che erano state avviate il primo marzo.

Due gli hotspot dedicati alla profilassi vaccinale. Il primo, quello ubicato presso l'ufficio sanitario della questura di Perugia diretto dal medico principale della polizia di Stato dr.

Francesco Lombardo, coadiuvato da tre infermieri della polizia, mentre il secondo è stato quello realizzato presso l'ufficio sanitario dell'Istituto per sovrintendenti, diretto dal medico superiore Lucia Gargiulo coadiuvata da un infermiere della stessa polizia.

Di particolare rilievo - spiega la questura - la "preziosissima collaborazione del medico superiore in quiescenza della polizia di Stato dottoressa Rosella Ferrovecchio che, nonostante la cessazione dal servizio attivo nelle forze dell'ordine, ha garantito totale disponibilità".

Si è impegnato in tal senso anche un poliziotto normalmente adibito a servizi investigativi, ma in possesso della qualifica di infermiere, mentre, tra le fila dell'hotspot all'Istituto per sovrintendenti si è potuto contare su un frequentatore del corso per vice ispettore tecnico presso l'Istituto per ispettori di Nettuno.

In totale sono stati inoculate 1.103 unità vaccinali, 813 a Perugia e 290 a Spoleto. (ANSA).