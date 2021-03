Umbria, da primo aprile prenotazioni vaccini 'fragili'

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - Dal primo aprile partiranno in Umbria le prenotazioni e le vaccinazioni anti Covid per fragili e persone della fascia 70-79 anni, mentre proseguirà il completamento degli ultraottantenni. Lo prevede il nuovo piano vaccinale della Regione Umbria illustrato dal commissario per l'emergenza Covid Massimo D'Angelo.

Entro maggio - è stato annunciato - è previsto il completamento della somministrazione della prima dose. Entro giugno, invece, sarà completata la seconda dose per i fragili.

Entro agosto, inoltre, ci sarà la conclusione della seconda dose per la categoria 70-79 anni.

Successivamente si passerà alla categoria 60-69 e poi al resto della popolazione, seguendo il criterio delle fasce di età.

Nel piano è prevista l'attivazione anche di ulteriori punti vaccinali territoriali e l'ampliamento dei team vaccinali "dove possibile, per garantire l'intervento di prossimità" ha commentato D'Angelo. Al momento sono 17 i punti vaccinali territoriali con 33 team con capacità di quasi 4 mila somministrazioni al giorno.

Saranno ampliati anche gli orari dei punti vaccinali ospedalieri, con turni pomeridiani.

"Se arriveranno altri vaccini, specialmente monodose, tutti questi tempi saranno anticipati" ha concluso D'Angelo. (ANSA).