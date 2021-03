Ordinanza Tesei su Pesca sportiva e spettacolo dal vivo

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha emanato oggi 26 marzo l'Ordinanza n.26 che integra quella del 19 marzo e stabilisce ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid in materia di spostamento ed attività legate all'esercizio della pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale, e alle attività di prove e produzione, e relativi spostamenti, dei soggetti professionali e dei professionisti dello spettacolo dal vivo nei settori della danza, del teatro, del cinema e della musica.

A decorrere dal 28 marzo e fino al 2 aprile, nonché nella giornata del 6 aprile, "è consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione per l'esercizio della pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale ai soggetti muniti di licenza di pesca in corso di validità. Le attività di pesca sono consentite con l'obbligo di rientro nella medesima giornata presso la propria residenza domicilio o abitazione".

Con riferimento alle attività di vigilanza ittica volontaria, sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio provinciale delle guardie ittichevolontarie. Le attività di pesca sono consentite nel rispetto delle prescrizione anti-Covid.

Per il medesimo periodo è consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione per l'esercizio delle attività di pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale in forma individuale.

Sono inoltre consentite le attività di prove e produzione, ed i relativi spostamenti all'interno del territorio regionale, ai soggetti professionali ed ai professionisti dello spettacolo dal vivo, muniti di contratto di convocazione prove ed iscritti alla cassa previdenziale, nei settori della danza, del teatro, del cinema e della musica nel rigoroso rispetto delle disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021". (ANSA).