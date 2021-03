Enel investe in impianti Bastardo e Pietrafitta

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - Enel ha confermato la volontà di investire su entrambi gli impianti di Bastardo e Pietrafitta, "con importanti progetti di innovazione tecnologica e sostenibilità".

Per quanto riguarda Bastardo, nel territorio comunale di Gualdo Cattaneo, la centrale termoelettrica è ufficialmente fuori servizio dal primo gennaio 2020. Dopo che la procedura per la presentazione di idee progettuali di imprenditori o società terze, finalizzate alla vendita e alla riqualificazione dell'impianto, non ha prodotto la ricezione di proposte di interesse, Enel ha avviato una riqualificazione energetica del sito coerente con i principi e le linee guida del Piano nazionale integrato energia a clima (Pniec), attraverso iniziative volte ad integrare lo sviluppo di energie rinnovabili e sistemi di accumulo energetici, oltre ad attività innovative per il riutilizzo del sito in ottica di sostenibilità e di economia circolare, attualmente in fase avanzata di studio e di condivisione con le istituzioni locali.

Per quanto riguarda il tema delle rinnovabili, il 16 novembre 2020 è stato approvato dalla Conferenza di servizi - Regione Umbria il progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 1 MW nell'ex area di centrale.

A Pietrafitta, nel comune di Piegaro, Enel ha concluso recentemente il piano di efficientamento della centrale a gas a ciclo combinato. La società elettrica ha investito oltre 15 milioni di euro per il miglioramento del macchinario di centrale, sia dal punto di vista dell'eccellenza tecnologica sia in termini di sostenibilità. L'azienda elettrica ha completato anche le operazioni di automazione dell'impianto e di digitalizzazione dei processi. Enel sta sviluppando in collaborazione con la Regione Umbria e con i Comuni di Piegaro e di Panicale un ampio piano di riqualificazione e di rilancio industriale, a partire dalle aree di proprietà dell'azienda, non occupate dalla centrale, che saranno interessate da progetti di natura energetica attraverso la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici e di innovativi sistemi di accumulo.