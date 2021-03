Vaccini a ultraottantenni obiettivo nuovo piano Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - Completare la vaccinazione per il Covid degli ultraottantenni è uno degli obiettivi del nuovo piano adottato dalla Regione Umbria. Illustrato in una conferenza stampa con la presidente della Regione Donatella Tesei e l'assessore Luca Coletto.

Il commissario per l'emergenza Covid Massimo D'Angelo ha spiegato che per gli ultraottantenni "si è provveduto ad anticipare ad aprile gli appuntamenti fissati per maggio". "Ad oggi - ha aggiunto - su 8.700 soggetti interessati hanno anticipato circa 4 mila".

"Un'ulteriore azione che vogliamo adottare - ha detto ancora D'Angelo - è promuovere la vaccinazione di quegli ultraottantenni che non hanno aderito alla campagna".

"Noi abbiamo sempre seguito le linee guida nazionali dei vari piani vaccinali - ha sottolineato Tesei - e nel momento in cui oggi con il nuovo Governo e il nuovo commissario sono cambiate, andando a evidenziare la necessità di procedere per fasce d'età, tranne quelle categorie individuate prima e mantenute, siamo qui per illustrarle e poterne prendere conoscenza". (ANSA).