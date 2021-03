Commissario Umbria, stop a dosi a chi non in piano

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - "Nel momento in cui è stato approvato dalla Giunta regionale il piano blocchiamo la somministrazione del vaccino alle categorie non più in linea con il nuovo, dopo aver interrotto in precedenza anche le prenotazioni": lo ha detto il commissario per l'emergenza Covid Massimo D'Angelo parlando del piano vaccinazioni per età e fragilità che ora esclude alcune categorie, compresi avvocati sui quali nei giorni scorsi c'erano state diverse polemiche.

Sulle persone che si erano però già prenotate, ha però precisato D'Angelo, "non possiamo procedere allo stop perché era già stata attivata la fase successiva alla prenotazione". "Ma da quando ho dato mandato di bloccare le prenotazioni non ci sono ulteriori soggetti per i quali si prevede la vaccinazione" ha sottolineato.

Il commissario ha però annunciato che è prevista la vaccinazione per i volontari del soccorso pubblico. E gli unici ammessi, quindi anche in Umbria per seguire così quanto è previsto dal piano nazionale, sono quelli della Protezione civile. "Abbiamo valutato la normativa - ha spiegato - e visto che i volontari sono equivalenti al personale della Protezione civile verranno vaccinati anche loro". (ANSA).