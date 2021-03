Bassetti presiederà riti Settimana Santa Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - Sarà il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo del capoluogo umbro, a presiedere nella cattedrale di San Lorenzo, a Perugia, a presiedere i riti della Settimana Santa, che inizieranno il 28 marzo e si concluderanno il 4 aprile, seguendo le norme anti Covid.

La Domenica delle palme, il 28 marzo, per evitare assembramenti di fedeli, sarà celebrata secondo la seconda forma prevista dal Messale Romano (senza processione all'esterno della cattedrale). Inoltre i ramoscelli d'ulivo, benedetti a inizio celebrazione, saranno preparati prima della celebrazione (nel rispetto delle norme igieniche) sui posti nei quali si siederanno i fedeli che - spiega la diocesi - non dovranno passarseli di mano in mano.

Modifiche anche per il Giovedì Santo, 1 aprile, ore 18, con la Coena Domini senza il rito della lavanda dei piedi al cui termine seguirà l'adorazione eucaristica all'altare. Venerdì Santo, 2 aprile, ore 17, si terrà la celebrazione della Passione del Signore con l'atto di adorazione della Croce mediante il rito del bacio limitato al solo cardinale, mentre non si svolgerà per il secondo anno la Via Crucis serale nel centro storico.

La Messa della Passione del Signore sarà preceduta, al mattino (ore 9), dalla celebrazione dell'Ufficio delle letture e delle Lodi, animata dal gruppo corale "Armonioso incanto", che si ripeterà alla stessa ora il giorno seguente.

Sabato Santo, 3 aprile, ore 19, si terrà la Veglia pasquale nella Notte Santa, con i riti della benedizione del fuoco, dell'accensione del cero pasquale e della benedizione dell'acqua battesimale, anticipata in orario compatibile con il coprifuoco.

Domenica di Pasqua, 4 aprile, ore 11, si terrà la celebrazione della Risurrezione del Signore.

Per quanti non potranno partecipare in presenza alle celebrazioni si stanno predisponendo delle dirette televisive (con l'emittente UmbriaTv) e sul canale YouTube del settimanale La Voce (lavocepg). (ANSA).