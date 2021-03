ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Umbria ha 'nuovo' piano vaccinale

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAR - La Regione Umbria ha un 'nuovo' piano vaccinale contro il Covid. La Giunta ha infatti approvato l'aggiornamento di quello precedente dopo la modifica delle linee guida nazionali da parte del Governo centrale "per imprimere un'accelerazione alle somministrazioni" come ha rilevato la presidente Donatella Tesei.

Fra i punti salienti del piano vaccinale - illustrato in una conferenza stampa - il completamento delle vaccinazioni degli ultraottantenni, raggiungendo anche i circa 18 mila che ancora non hanno aderito alla campagna, e la somministrazione delle dosi ai soggetti estremamente vulnerabili, stimati in circa 45mila, dal primo aprile (con la conclusione della somministrazione della prima dose entro maggio).

Un Piano regionale che si adegua quindi a quello nazionale il quale "dà vita ad un cambio di paradigma" come ha affermato il commissario per l'emergenza Covid Massimo D'Angelo. "Da un piano impostato per categorie - ha spiegato - si passa ad uno organizzato per vulnerabilità oltre che per fasce di età".

Dall'aggiornamento epidemiologico settimanale è intanto emerso che l'Umbria ha un Rt per il Covid a 0,81, secondo la media mobile, mentre a livello nazionale è a 0,96. "Questo fa ben sperare almeno per ridurre l'incidenza per 100 mila abitanti" ha detto Marco Cristofori. Gli epidemiologi hanno rilevato che "continua la discesa della curva epidemica, in contro tendenza con l'andamento nazionale".

Quadro con il quale si è però scontrato quello dei dati giornalieri della pandemia in Umbria. E' stato infatti registrato un improvviso balzo avanti dei nuovi positivi al Covid, oggi 320 contro i 113 di ieri. Secondo i dati sul sito della Regione, i guariti sono invece 232 e i morti cinque. Dopo giorni di discesa risalgono gli attualmente positivi, ora 5.250, 83 più di ieri.

Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 4.344 tamponi e 3.159 test antigenici. Il tasso di positività è del 4,2 per cento sul totale (ieri era 2,6) e del 7,3 sui soli molecolari (ieri 5,1).

I ricoverati in ospedale sono 433, cinque in meno di ieri, 57 dei quali (sei in meno) nelle terapie intensive. (ANSA).